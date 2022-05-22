Франция и Германия боятся победы Украины, – Пионтковский
Пионтковский подчеркнул, что у Франции и Германии не полностью проукраинская позиция и часто подыгрывается Кремлю. Все потому, что эти страны на самом деле боятся победы Украины в войне с Россией.
Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Он подчеркнул, что хорошо, что Байден "сломал" сопротивление в Вашингтоне.
"Ведь в начале российского вторжения он, как попугай, повторял за Путиным, чтобы Зеленский выполнял минские договоренности. Была большая борьба в американском политикуме, и победила точка зрения Блинкена и Остина, и президент США встал на эту позицию", – говорит публицист.
В то же время Европу, по мнению Пионтковского, сейчас некогда воспитывать, потому что нужно военно помогать Украине.
Я тоже думал, почему такое упорство Италии, Германии и Франции, и я понял – Франция и Германия отчаянно боятся победы Украины. Потому что это совершенно изменит всю мировую европейскую систему безопасности.
– объясняет Пионтковский.
Ведь, по его словам, всегда после мировой войны систему безопасности диктуеют страны-победители. И ими станут Украина, США и Великобритания.
"И в этой новой системе Франция и Германия теряют свою комфортную роль, в которой они сидели десятилетиями", – добавил он.
Пионтковский говорит, что эти страны испытывают обязательства перед Кремлем:
- "Франция еще обязана Сталину тем, что он ее включил в состав государств-победителей (после Второй мировой – 24 канал). С тех пор французская элита 70 лет играет роль такого "кремлевского троянского коня". А все их величие заключается в противостоянии США и заигрывании Кремля".
- "А Германия имеет колоссальные экономические бонусы от привилегированных отношений с Кремлем".
Поэтому эти два государства после победы Украины станут ничем, они потеряют то, чем спекулируют. Франция всю жизнь спекулирует своей ролью посредником между Западом и Кремлем, а Германия просто выжимала деньги из дружбы с Россией. Они станут никому не нужны,
– подчеркнул эксперт.
Пионтковский добавил, что именно поэтому эти страны сейчас сражаются даже не за Кремль, а за себя. По его словам, это антиукраинский блок Путин – Шольц – Макрон.
Андрей Пионтковский о Путине и позициях Франции и Германии:
Позиция Франции и Германии:
- Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому уступки по суверенитету. Все для того, чтобы добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией. Соответствующее предложение украинский лидер, конечно, отклонил.
- В то же время в Германии заявили, что пока не могут позволить себе ввести полное эмбарго российского газа. Впоследствии Reuters сообщили, что в Германии и Италии якобы разрешили компаниям-импортерам газа открывать счета в рублях, чтобы покупать российский газ. Таким образом, они смогут обходить санкции ЕС.
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