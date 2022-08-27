Франция и Германия выступают против запрета выдачи виз россиянам-противникам режима путина

27 августа 2022 , 21:07
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Источник:

Bloomberg

Во многих европейских странах прекратили выдачу виз россиянам. Никаких исключений не существовало, однако Франция и Германия считают, что следует их сделать.

Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян

В частности, страны заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властями. Они считают, что это следует делать даже несмотря на то, что соседние страны с россией, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы запрет на выдачу документов на въезд для всех без исключений россиян все же был введен.

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Так, говорится прежде всего о, например, студентах, художниках, ученых, специалистах и т.д.

Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений,
– говорится в документе.

Как пишет Bloomberg, в качестве компромисса на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и платить большие взносы.

Кулеба о том, отменят ли визы в ЕС для россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил шансы отмены виз в ЕС для россиян. Он заявил, что вся Европа, вероятно, не поддержит отмены виз для россиян, поскольку выдача виз – это национальная политика каждого государства ЕС.

Кулеба подчеркнул, что сначала нужно решение конкретных стран, таких как Финляндия и страны Балтии.

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Автор: Марта Касіянчук