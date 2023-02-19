Украина получит первые легкие танки от Франции на следующей неделе

Первые легкие колесные танки AMX-10 RC будут доставлены в Украину в конце следующей недели. Украинские военные уже завершают обучение на французских танках.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он прогнозирует, что первые колесные танки AMX-10 RC окажутся в Украине в конце следующей недели.

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Темпы подготовки украинских танков ускоряются

"Обучение (украинцев на AMX-10 RC – 24 Канал) близится к завершению, и танки будут доставлены в конце следующей недели", – сказал французский министр.

Себастьен Лекорню не сообщил, о каком количестве техники идет речь, "чтобы не давать стратегическую информацию России". Он отметил скорые темпы обучения украинских военных.

В целом, темпы подготовки ускоряются, как на нашей территории – со специализированной подготовкой на поставляемой нами технике, так и в Польше – с более общей подготовкой целых батальонов со скоростью 600 солдат в месяц, начиная с марта,

– заявил Лекорню.

Франция не планирует передавать Украине танки Leclerc

Себастьен Лекорню также прокомментировал возможность предоставления Украиной основных боевых танков Leclerc. Глава Минобороны Франции указал на недостатки, связанные с ограниченным успехом этой техники в экспорте.

"Поэтому его передача Украине не создаст эффекта рычага влияния для массовых поставок; тогда как коалиция стран, передающих танки Leopard, уже создана", – пояснил он.

Сколько легких танков получит Украина

В начале января президент Франции анонсировал предоставление Украине французских колесных танков AMX-10 RC. Первоначально Париж планировал передать 14 AMX-10 RC, а всего ожидается передача около 40 машин.

Отметим, что Эммануэль Макрон неожиданно проявил лидерство по вопросу танков. После Макрона в Великобритании, США и Германии объявили о решении передать свои танки Украине.

В итоге была сформирована танковая коалиция, и Украина может получить до 300 танков, о которых просил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Легкие танки AMX-10 RC стали первой западной бронетехникой, которую партнеры пообещали Украине. AMX-10 RC – это боевая бронированная машина, предназначенная для ведения разведки.

AMX-10 RC оснащена 105-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

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