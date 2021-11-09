Франция настаивает на нормандской встрече, несмотря на отказ Лаврова

Во Франции настаивают на скорейшем проведении встречи в нормандском формате на уровне министров. Отказ России не способствует преодолению разногласий.

В министерстве иностранных дел Франции отметили, что хотят быстрее организовать министерскую встречу в нормандском формате.

Кстати У Зеленского отреагировали на отказ Лаврова от нормандских переговоров

Что говорят во Франции об отказе Лаврова

Французский дипломат сказал, что цель нормандской встречи на уровне министров иностранных дел заключается в преодолении разногласий, а также в придании переговорам нового политического импульса.

Отказ главы МИД России Сергея Лаврова от встречи 11 ноября во Франции называют "неправильной позицией". Дипломат напомнил, что Франция и Германия ответили на предложение российской стороны.

Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался,

– возмутились в МИД.

Что этому предшествовало