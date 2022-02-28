Франция не признала результаты референдума в Беларуси, – французский МИД
Источник:МИД Франции
Франция официально не признает результаты "референдума" в Беларуси по поводу изменений в Конституцию. Более 65% поддержали проект новой конституции в Беларуси.
Референдум состоялся во время вторжения России в Украину
Франция раскритиковала изменения в Конституцию, вынесенные в Беларуси на референдум. Во французском ведомстве заявили, что референдум, как и выборы в 2020 году, проводился во время насильственных репрессий и запугиваний.
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Кроме того, Беларусь упрекнули, что референдум состоялся тогда, когда страна сделала свою территорию доступной для вторжения России в Украину.
В МИД Франции считают, что так называемые белорусские власти не предложили необходимые условия для гарантирования свободного и демократического выражения выбора белорусского народа.
Как изменения хотят внести в Конституцию Беларуси
- В Беларуси вроде бы хотят выполнить требования протестующих и "сократить" полномочия президента.
- Вместе с тем, согласно этому же проекту изменений, Беларусь потеряет свой статус "нейтральной" страны. Это позволит на ее территории размещать ядерное оружие.
- Белорусская ЦИК объявила, что 65% поддержали проект новой конституции в Беларуси.