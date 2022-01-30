Франция обвинила "вагнеровцев" в разграблении ресурсов Мали

В МИД Франции обвинили вагнеровцев в разграблении ресурсов Мали – государства в Северо-Западной Африке. Говорится, что вагнеровцы разворовывают природные ресурсы в обмен на защиту военной хунты.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вагнеровцы используют слабость некоторых государств. Они делают это, чтобы вернуть и закрепить влияние России в Африке.

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Они разворовывают природные ресурсы страны в обмен на защиту военной хунты. Они просто грабят Мали. Наша борьба с терроризмом должна продолжиться, но, вероятно, на других условиях,

– заявил Ле Дриан.

В то же время министр подчеркнул, что это не означает вывод европейских сил из Мали.

ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера"

В декабре 2021 года Евросоюз официально утвердил санкции против частной военной компании "Вагнера".

В список попали 6 военных.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что действия российских наемников в африканских странах ухудшают ситуацию с безопасностью. Кроме того, они провоцируют усиление миграционных потоков в ЕС.

Европейские политики заявили о необходимости запрета на путешествия, а также замораживание активов для всех работников компании.

Вагнеровцев обвиняют в военных преступлениях на Донбассе, Сирии, Венесуэле, а также – нескольких странах Африканского континента.