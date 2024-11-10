Франция отправит ВСУ дополнительную партию ракет SCALP и ракеты Mistral для ПВО

Франция объявила о планах предоставить Украине дополнительную партию ракет SCALP вместе с ракетами Mistral, предназначенными для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя французского Минобороны Себастьен Лекорню в опубликованном 9 ноября интервью Le Journal du Dimanche.

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В недавнем заявлении чиновник подчеркнул необходимость продолжения долгосрочной помощи Украине.

"Сохранение нашей поддержки имеет решающее значение, поскольку это позволит украинской власти искать политические решения по своему усмотрению", – отметил чиновник.

Укрепление ВСУ

Он также подчеркнул важность военной поддержки, утверждая, что даже после завершения конфликта необходимо продолжать прилагать усилия для укрепления украинской армии.

По словам Лекорню, в частности, будет продолжаться подготовка военнослужащих Сил обороны Украины на французских полигонах.

"Мы продолжим беспрецедентную программу подготовки на востоке Франции, где 2 тысячи украинских солдат проходят обучение в бригадах под руководством французов, используя французское оборудование", – отметил он.

По мнению чиновника, с наступлением зимы глубокие удары России по украинской территории, вероятнее всего, усилятся. В этом контексте он сообщил о новых поставках ракет Mistral, в частности, для защиты зон боевых действий.

В частности, Лекорню сообщил, что подписал новую передачу около десяти ракет SCALP, как и обещал президент Французской Республики Владимиру Зеленскому.