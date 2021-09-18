Франция отзывает послов из США и Австралии после скандала с подводными лодками

В министерстве иностранных дел Франции решили отозвать послов своей страны в США и Австралии. Пока что – для проведения консультаций.

Все это происходит на фоне развертывания масштабного дипломатического скандала после создания блока AUKUS – США, Великобритании и Австралии. Блока, изменившего расклад сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Франция пошла на отзыв послов в США и Австралии для консультаций

Французских послов в Соединенных Штатах Америки и Австралии отзывают для консультаций. Об этом сообщил на официальном сайте ведомства глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

На этот резкий дипломатический шаг Франция пошла после того, как развернулся скандал с подводными лодками.

Дело в том, что Австралия объявила о расторжении едва ли самого масштабного в своей истории военного контракта на подводные лодки на несколько десятков миллиардов долларов.

В МИД Франции эти заявления Канберры восприняли "очень серьезно".

По просьбе президента Франции я немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии,

– говорится в сообщении Ле Дриана от 17 сентября.

Отказ Австралии от французских подводных лодок и объявление нового партнерства со США и Британией, убеждены во Франции, является проявлением "неприемлемого поведения между союзниками и партнерами".

Почему AUKUS "против Китая" ударил по Франции

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового оборонного партнерства AUKUS. СМИ сразу же окрестили его антикитайским – мол, в Индо-Тихоокеанском регионе, в принципе, больше и некому противостоять.

– мол, в Индо-Тихоокеанском регионе, в принципе, больше и некому противостоять. Однако пострадал не Пекин, а Париж. Дело в том, что Австралия с помощью американских и британских технологий теперь будет строить себе подводные лодки с атомными двигателями. Ранее субмарины планировали закупить во Франции, теперь же это соглашение потеряло смысл – и Канберра его разорвала.