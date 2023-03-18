Об этом 24 Каналу рассказал журналист сообщества "InformNapalm" Антон Павлушко. Он подчеркнул, что сейчас именно то время, когда обещанная техника западных союзников будет приходить на украинский фронт.

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Павлушко отметил, что решение о передаче ББМ во Франции было принято еще в начале января, а теперь говорится о начало прибытия техники на фронт. Итак, между решением и доставкой проходит 2 – 3 месяца.

Очень хорошо, что, наконец, мы видим, то, что было принято как решение на предыдущих 2 – 3 "Рамштайнах", наконец начинает появляться на фронте. Лучшее в этой новости это то, что нам пообещали, уже начинает приходить в армию и скоро окажется на фронте,

– добавил говорящий.

Возможности AMX-10 RC

Журналист сообщил, что AMX-10 RC называют колесным танком, у него облегченная броня, может выдерживать, к примеру, пикап на котором будет стоять "зенитка", однако в танковых соревнованиях один на один у него шансов нет.

Однако это очень неплохая 105-миллиметровая пушка на колесах. Он был сделан для Африки, для грунтовых дорог, по ним он будет очень хорошо работать.

– подчеркнул журналист.

Как ББМ будет работать на черноземе, можно будет увидеть впоследствии. Павлушко предположил, что их можно будет использовать на определенных участках фронта, где эта техника будет наиболее эффективной или поставить в резерв, например, на белорусском направлении.

"Однако это не такой game changer, который все изменит на фронте. Нет, это просто еще один вид вооружения, который будет приходить в украинскую армию и рано или поздно он будет применяться. В принципе понятно, что война будет продолжаться еще долго и на фронте AMX-10 RС себя еще покажут", – резюмировал Павлушко.

Павлушко объяснил как можно использовать AMX-10: смотреть видео

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