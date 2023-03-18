Про це 24 Каналу розповів журналіст спільноти "InformNapalm" Антон Павлушко. Він наголосив, що зараз саме той час, коли обіцяна техніка західних союзників приходитиме на український фронт.

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Павлушко зауважив, що рішення про передачу ББМ у Франції було прийняте ще на початку січня, а тепер мовиться про початок прибуття техніки на фронт. Отже, між рішенням та доставленням проходить 2 – 3 місяці.

Дуже добре, що нарешті ми бачимо, те, що було прийнято як рішення на попередніх 2 – 3 "Рамштайнах", нарешті починає з'являтися на фронті. Найкраще в цій новині це те, що нам пообіцяли, уже починає приходити у військо і скоро опиниться на фронті,

– додав мовець.

Можливості AMX-10 RC

Журналіст повідомив, що AMX-10 RC називають колісним танком, він має полегшену броню, може витримувати, до прикладу, пікап на якому стоятиме "зенітка", однак в танкових змаганнях один на один в нього шансів нема.

Однак це дуже непогана 105-міліметрова гармата на колесах. Він був зроблений для Африки, для ґрунтових доріг, по них він буде дуже гарно працювати,

– підкреслив журналіст.

Як ББМ працюватиме на чорноземі, можна буде побачити згодом. Павлушко припустив, що їх можна буде використовувати на певних ділянках фронту, де ця техніка буде найефективніша або поставити в резерв, наприклад, на білоруському напрямку.

"Однак це не такий собі game changer, який все змінить на фронті. Ні, це просто ще один вид озброєння, який буде приходити до українського війська і рано чи пізно він буде застосовуватись. В принципі зрозуміло, що війна триватиме ще довго і на фронті AMX-10 RС себе ще покажуть", – резюмував Павлушко.

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