Франция передает Украине 33 тонны гуманитарной помощи

Власти Франции передадут Украине 33 тонны гуманитарной помощи из-за вторжения страны-агрессора. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жераль Дерманен.

Он заявил, что это обязанность – помочь тем, кто убегает от войны. Франция предоставит также 30 тонн помощи для украинских граждан в Молдову.

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Переселенцы из Украины будут иметь, в частности, палатки, лекарства и одеяла от Франции в Молдове.

Франция благодаря действиям МИД Франции и Министерства внутренних дел Франции отправляет в том числе 33 тонны материалов в Украину и более 30 тонн в Молдову,

– написал министр Дерманен.

Отметим, что цивилизованные страны мира активно поддерживают Украину. При этом помощь оказывают политические и практически. В частности, Франция ранее уже отправила оружие вооруженным силам Украины.

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