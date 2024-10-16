Украина получит от Франции новые дроны-камикадзе

Украина получит от Франции ударные дроны-камикадзе новой разработки. Поставка вооружения начнется в ближайшие недели.

Об этом пишет BFMTV со ссылкой на французского министра обороны Себастьена Ликорню. Известно, что такие дроны-камикадзе являются первой разработкой союзников Украины.

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Украина получит от Франции дроны-камикадзе

В среду, 16 октября, Ликорню сообщил, что в ближайшие недели Киев получит дроны-камикадзе от Франции. Эта разработка является новой, и на вооружение ее получат не только в Украине, но и во французских подразделениях.

Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, который еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года,

– сообщил министр.

Ликорню в сети также показал работу новых дронов. На опубликованных кадрах ударный БпЛА успешно поражает цель.

Французский дрон-камикадзе: смотрите видео

Напомним, что в марте прошлого года Министерство вооруженных сил Франции объявило о заказе на 2000 дистанционно управляемых боеприпасов (дронов-камикадзе) французской разработки, в том числе – первые 100 срочно для Украины.