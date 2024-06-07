"Украинские пилоты уже летали на Mirage 2000": когда можем получить бомбардировщики

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000. В свое время судна обороняли французское небо, а теперь будут защищать украинское воздушное пространство. Они станут прекрасным усилением для Су-24.

Бомбардировщики способны уничтожать вражеские цели как в воздухе, так и на земле. Такой информацией с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, предположив срок передачи французских самолетов.

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Какие преимущества имеет Mirage 2000

Мусиенко отметил, что передача самолетов – это в любом случае хорошая новость. Они нужны сейчас, нужны будут на будущее и перспективу. Другой вопрос – сроки. Если Украина получит Mirage 2000 в начале 2025 года, это будет уже неплохо учитывая заявленные сроки.

Украинские пилоты уже летали на Mirage 2000. Об этом даже в 2023 году писали французские медиа. Им было известно, что наши летчики приезжали во Францию и тренировались на этих судах. Надеюсь, что это ускорит процесс обучения,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По оптимальному сценарию Парижу, примерно еще 5 месяцев нужно для обучения. После получения бомбардировщик Mirage 2000 может стать прекрасным усилением для наших Су-24, которые запускают ракеты Storm Shadow и SCALP по Крыму и восточных оккупированных областях. Судно способно поднимать значительное количество вооружения и наносить эффективные удары как по наземным объектам, так и использоваться для сбивания воздушных целей.

То есть французские самолеты являются очень мощным оружием. До недавнего времени Mirage 2000 были основными боевыми самолетами на вооружении Франции. Они могут стать вторым типом судов после F-16, которые получит Украина. Поскольку Швеция с истребителями Gripen отошла в сторону, сказав, что не нужно мешать развертыванию F-16 в нашем государстве.

Передача Mirage 2000 Украине: что известно