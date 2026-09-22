Энергетическая группа G7 поддержит Украину в преддверии зимы, – Макрон объявил о помощи

Франция подписала контракт на поставку Украине новых радаров и средств противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры от российских обстрелов. Это решение должно помочь избежать масштабных отключений света и тепла зимой.

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X, Париж заключил соглашение о передаче украинским силам новых радиолокационных станций и ракет-перехватчиков. Кроме того, к поддержке украинского энергетического сектора перед наступлящей зимой будет привлечен профильный блок стран G7.

Что сказал Макрон

Французский лидер подчеркнул, что регулярные удары России по объектам критической инфраструктуры создают угрозу для миллионов украинских семей. Именно поэтому укрепление противовоздушной обороны остается первоочередной задачей для союзников.

Помимо беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава французского государства провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого диалога стороны затронули вопрос о возможной энергетической паузе в боевых действиях.

Мы также обсудили перспективу энергетического перемирия и моратория в Черном море, которые мы поддерживаем. Это станет ключевым вопросом в переговорах, которые должны возобновиться и привести к справедливому и прочному миру,

– заявил Макрон.

Политик подчеркнул, что прекращение атак на гражданскую инфраструктуру и обеспечение безопасности судоходства являются важными этапами на пути к стабилизации ситуации.

К слову, ожидается, что во время личной встречи 22 сентября Дональд Трамп будет настаивать на том, что Владимир Зеленский согласится на "энергетическое перемирие". Это происходит на фоне стремительного роста мировых цен на дизельное топливо, вызванного войной в Иране и российской агрессией против Украины.