Российские провокации в Черном море: Франция поддержала Британию и Нидерланды

Франция заявила о солидарности с Великобританией и Нидерландами, которые стали участниками военно-морских инцидентов в Черном море, спровоцированных Россией. В Париже отметили необходимость соблюдения международного права.

О поддержке Лондона и Амстердама сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Франция солидарна с Британией и Нидерландами

Ле Дриан акцентировал на усиленном внимании к региональной напряженности, в частности той, которая возникла недавно в Черном море. Глава внешнеполитического ведомства Франции добавил, что солидарен с партнерами.

Он заверил, что Париж поддерживает Великобританию и Нидерланды, которые стали участниками военно-морских инцидентов, спровоцированных Россией в Черном море. А также обратил внимание на свою приверженность строгому соблюдению международного права.

Последние инциденты в Черном море

23 июня Россия сообщила, что обстреляла британский эсминец из-за того, что судно якобы зашло в "российские территориальные воды". На самом деле это произошло возле побережья временно оккупированного Крыма.

В Великобритании ответили, что Россия не обстреливала их судно. Страна заверила, что ничего не нарушила, ведь не признает оккупацию полуострова.

А 24 июня российские истребители в течение нескольких часов летали на близком расстоянии от нидерландского фрегата, симулируя атаку.