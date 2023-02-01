Франция передаст Украине радары ПВО: насколько эффективно защитят наше небо

Украина получит от Франции радары для противовоздушной обороны Ground Master 200 (GM 200). Они существенно усилят возможности нашей ПВО в борьбе с враждебными летающими объектами.

Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что такого типа радаров нам нужно как можно больше.

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Какие объекты могут фиксировать GM 200

Коваленко рассказал, что радары Ground Master 200 применялись в боевых действиях. Это довольно эффективный радар, который фиксирует объекты и цели как на очень малых высотах, так и на максимальных – до 24 километров и даже больше, независимо от погодных условий и окружающей среды.

Также, по его словам, эти радары имеют возможность фиксации наблюдения на расстоянии до 250 километров, а использование в боевом режиме – примерно до 100 километров.

Самое главное, что они одинаково эффективны как против достаточно быстрых объектов, целей, так и медленных и малогабаритных,

– отметил Коваленко.

То есть, пояснил он, GM200 одинаково эффективны как против истребителей и крылатых ракет, так и против БПЛА, особенно если речь о дронах класса 1, то есть маленьких. Также у них достаточно быстрая обновляемость информации – практически примерно до 1,5 секунды. Следовательно, это очень эффективное оружие.

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Радары GM 200 очень эффективны против дронов

Военно-политический обозреватель отметил, что основная угроза для нас сейчас – ракетные обстрелы, а также использование российскими оккупантами БПЛА Shahed-131, Shahed-136 и других малогабаритных объектов.

Именно против них они максимально эффективны,

– подчеркнул Коваленко.

По его словам, вопрос только в том, в каком количестве их передадут Украине. Потому что нам сейчас такого типа радаров нужно как можно больше.

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