Франция будет готовиться к прекращению поставок российского газа

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину мир налагает санкции против государства-агрессора и разрывает с ним любые связи. Так, правительство Франции готовится к полному прекращению поставок российского газа.

Несмотря на то, что зависимость страны от ресурса невелика (17% газа), к отключению нужно тщательно подготовиться. Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер.

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Наиболее вероятный сценарий

По словам министра, сценарий с полным отказом от российского газа является наиболее вероятным.

Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа реальная возможность, и нам нужно подготовиться к этому сценарию. Было бы совершенно безответственно игнорировать его,

– сказал он.

Как защитить домохозяйства и предприятия

Прежде всего, планируется сокращение потребления энергии. Следующий шаг – строительство новой инфраструктуры, например, плавучего завода, который сможет регазифицировать поставки сжиженного природного газа из-за границы.

Позиция Франции относительно энергоносителей: коротко

Европа продолжает покупать российский газ, а значит – обеспечивает россию деньгами для ведения войны в Украине. Основной денежный поток в страну-агрессора нужно прекратить – подпишите петицию против газовой зависимости ЕС. Это поможет остановить восстановление боевых сил врага и повлияет на ход войны. Победим!

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