Франция будет готовиться к прекращению поставок российского газа
Источник:Reuters
Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину мир налагает санкции против государства-агрессора и разрывает с ним любые связи. Так, правительство Франции готовится к полному прекращению поставок российского газа.
Несмотря на то, что зависимость страны от ресурса невелика (17% газа), к отключению нужно тщательно подготовиться. Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер.
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Наиболее вероятный сценарий
По словам министра, сценарий с полным отказом от российского газа является наиболее вероятным.
Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа реальная возможность, и нам нужно подготовиться к этому сценарию. Было бы совершенно безответственно игнорировать его,
– сказал он.
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Прежде всего, планируется сокращение потребления энергии. Следующий шаг – строительство новой инфраструктуры, например, плавучего завода, который сможет регазифицировать поставки сжиженного природного газа из-за границы.
Позиция Франции относительно энергоносителей: коротко
- Еще в апреле Эммануэль Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе. Президент заявил, что поддерживает эмбарго на российские энергоносители. Страна также призвала европейских партнеров прекратить импорт российской нефти.
- Снижение зависимости от традиционных энергоносителей является одним из наиболее актуальных вопросов. Макрон заявил, что Франция намерена стать первым крупным государством, которое откажется от использования нефти, газа и угля.
- Ранее стало известно, что Франция больше не будет получать российский газ через немецкий трубопровод. Это произошло из-за "физического прекращения потока между Францией и Германией".
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