Попри те, що залежність країни від ресурсу є невеликою (17% газу), до відключення потрібно ретельно підготуватися. Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

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Найбільш імовірний сценарій

За словами міністра, сценарій з повною відмовою від російського газу є найбільш імовірним.

Я думаю, що повне припинення поставок російського газу є реальною можливістю, і нам потрібно підготуватися до цього сценарію. Було б абсолютно безвідповідально ігнорувати його,

– сказав він.

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Перш за все, планується скорочення споживання енергії. Наступний крок – будівництво нової інфраструктури, як-от плавучого заводу, який зможе регазифікувати поставки зрідженого природного газу з-за кордону.

Позиція Франції щодо енергоносіїв: коротко

Зверніть увагу! Європа продовжує купувати російський газ, а отже – забезпечує росію грошима для ведення війни в Україні. Основний грошовий потік до країни-агресорки потрібно припинити – підпишіть петицію проти газової залежності ЄС. Це допоможе зупинити відновлення бойових сил ворога та безпосередньо вплине на хід війни. Переможемо!

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