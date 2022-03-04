Франция задействует авианосец для контроля за воздушным пространством возле Украины

Франция привлечет единственный авианосец ВМС страны "Шарль де Голль" для контроля за воздушным пространством на территории Украины. С этой целью он прервет антитеррористическую миссию в Восточном Средиземноморье.

Сейчас в регионе сосредоточено большое количество вооружений. В частности, на море и в воздухе.

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В Минобороны Франции заявили, что адаптируются к новой ситуации, поэтому авианосец покинул воды Кипра, чтобы добраться до зоны, откуда истребители "Рафаль" и разведывательные самолеты, приспособленные для взлета с авианосца, смогут контролировать воздушное пространство.

Мы направили в Восточное Средиземноморье авианосец "Шарль де Голль" вместе с группировкой кораблей поддержки для участия в операциях по борьбе с терроризмом в рамках миссии "Клемансо",

заявили в Минобороны страны.

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