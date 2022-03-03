Зараз у регіоні зосереджена велика кількість озброєнь. Зокрема, на морі та в повітрі.

До теми Франція просить своїх громадян покинути Росію

У Міноборони Франції заявили, що адаптовуються до нової ситуації, тому авіаносець покинув води Кіпру, щоб дістатися до зони, звідки винищувачі "Рафаль" і розвідувальні літаки, пристосовані для зльоту з авіаносця, зможуть контролювати повітряний простір.

Ми направили у Східне Середземномор'я авіаносець "Шарль де Голль" разом з угрупованням кораблів підтримки для участі в операціях з боротьби з тероризмом у рамках місії "Клемансо",

– заявили у Міноборони країни.

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