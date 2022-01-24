Франция призывает своих граждан воздержаться от поездок в Украину

Следом за Японией Франция также призвала своих граждан воздержаться от поездок. Как минимум, их просят отсрочить запланированные путешествия "насколько это возможно".

Причиной является угроза российского вторжения в Украину. Именно поэтому Франция призывает своих граждан воздержаться от путешествий в наше государство.

Обратите внимание Япония призвала своих граждан покинуть Украину

Что говорят во Франции

Во Франции особенно просят своих граждан воздержаться от поездки в северные и восточные регионы Украины – то есть в области, граничащие с Россией и Беларусью.

В контексте напряженности, созданной сосредоточением российских войск на границах Украины, рекомендуется проявить повышенную бдительность и официально не рекомендуем выезжать в приграничные районы на севере и востоке страны. Насколько это возможно, целесообразно отложить ненужные или срочные поездки в Украину,

– говорится в заявлении дипломатов.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Несколько стран уже начали эвакуацию семей своих дипломатов. В частности, к такому шагу уже прибегли США, Великобритания, Германия и Австралия.

Япония призвала своих граждан покинуть территорию нашей страны.

В то же время Польша, Чехия, Дания, Латвия и Эстония отметили, что пока не будут проводить эвакуации.

Предлагаем сюжет об эвакуации дипломатов США: смотрите видео

! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.