Франция рекомендует своим гражданам в Украине запастись продовольствием, но не просит выезжать

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен обратился к своим землякам, которые сейчас находятся на территории Украины. Дипломат рекомендует французам запастись продовольствием, но говорить о срочном выезде из Украины рано.

Посол Франции также рассказал детали визита Эммануэля Макрона в Украину. По словам дипломата, его встреча с Владимиром Зеленским была непринужденной и дружеской.

Обратите внимание Премьер Израиля призвал сограждан быстрее покинуть Украину

Причина визита Макрона – действия России

Этьен де Понсен подчеркнул, что причиной визита Эммануэля Макрона стала угроза, которую создает Россия. Однако сейчас все усилия дипломатии прилагают для мирного урегулирования ситуации.

Посол Франции подчеркнул, что дипломаты следят за тем, что происходит сейчас, поэтому и дал несколько советов своим согражданам. Однако о том, чтобы выехать из Украины речь не идет.

Дополняем новость...