Посол Франції також розповів деталі візиту Еммануеля Макрона до України. За словами дипломата, його зустріч з Володимиром Зеленським була невимушеною та дружньою.

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Причина візиту Макрона – дії Росії

Етьєн де Понсен підкреслив, що причиною візиту Еммануеля Макрона стала загроза, яку створює Росія. Однак зараз усі зусилля дипломатії докладають для мирного врегулювання ситуації.

Посол Франції наголосив, що дипломати стежать за тим, що відбувається зараз, тому й дав кілька порад своїм співгромадянам. Однак про те, щоб виїхати з України мова не йде.

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