Участники саммита ЕС в конце мая рассмотрят все варианты мер, касательно отношений с Россией. Франция не планирует отклоняться от курса на применение всех возможных мер против агрессивной политики Кремля.

Франция будет выступать за усиление влияния на Россию. Такое заявление сделал министр европейских дел этой страны Клеман Бон.

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"Твердая линия" в отношении России

На саммите ЕС, в котором в конце мая примет участие президент Макрон, мы будем выступать за необходимость придерживаться этой твердой линии и рассмотрим все возможные варианты мер в отношении России, – сказал Бон.

К тому же Клеман Бон назвал непропорциональными недавние санкции, которые ввела Москва против европейских деятелей. К тому же он раскритиковал Москву в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Обратите внимание! Во вторник, 25 мая, в Брюсселе состоится оффлайн-саммит лидеров Европейского Союза. На повестке дня обсуждение ситуации с СOVID-19, климата и России.

Санкции России против Европы