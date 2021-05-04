Франция на саммите ЕС будет придерживаться "твердой линии" в отношении России
Участники саммита ЕС в конце мая рассмотрят все варианты мер, касательно отношений с Россией. Франция не планирует отклоняться от курса на применение всех возможных мер против агрессивной политики Кремля.
Источник:Интерфакс-Украина
Франция будет выступать за усиление влияния на Россию. Такое заявление сделал министр европейских дел этой страны Клеман Бон.
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"Твердая линия" в отношении России
На саммите ЕС, в котором в конце мая примет участие президент Макрон, мы будем выступать за необходимость придерживаться этой твердой линии и рассмотрим все возможные варианты мер в отношении России, – сказал Бон.
К тому же Клеман Бон назвал непропорциональными недавние санкции, которые ввела Москва против европейских деятелей. К тому же он раскритиковал Москву в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.
Санкции России против Европы
- Россия 30 апреля ввела санкции против 8 европейцев – запретила въезд председателю Европарламента Давиду Сассоли и 7 другим должностным лицам Евросоюза. Это сделали в ответ на антироссийские санкции.
- В МИД России отметили, что оставляют за собой право и в дальнейшем реагировать на любые "недружественные действия ЕС".
- 2 марта 2021 года Евросоюз ввел санкции против нескольких официальных лиц России. Все из-за заключения оппозиционера Алексея Навального, а также насилия против мирных протестующих.
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