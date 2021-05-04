Учасники саміту ЄС наприкінці травня розглянуть усі варіанти заходів, щодо відносин із Росією. Франція зокрема не планує відхилятися від курсу на застосування усіх можливих заходів проти агресивної політики Кремля.

Франція виступатиме за посилення впливу на Росію. Таку заяву зробив міністр європейських справ цієї країни Клеман Бон.

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"Тверда лінія" щодо Росії

На саміті ЄС, в якому в кінці травня візьме участь президент Макрон, ми будемо виступати за необхідність дотримуватися цієї твердої лінії і розглянемо всі можливі варіанти заходів щодо Росії, – сказав Бон.

До того ж Клеман Бон назвав непропорційними нещодавні санкції, які ввела Москва проти європейських діячів. До того ж він розкритикував Москву в зв'язку з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

Зверніть увагу! У вівторок, 25 травня, в Брюсселі відбудеться оффлайн-саміт лідерів Європейського Союзу. У порядку денному обговорення ситуації з СOVID-19, клімату і Росії.

Санкції Росії проти Європи