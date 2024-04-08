Франция уменьшает российское влияние на Кавказе

Эволюция Макрона из неубедительного "голубя" в решительного "ястреба" политики на российском направлении стала сюрпризом. Интересно, что французский подход на формирование "стратегической неопределенности" для кремлевского режима, который призван стереть "красные линии" в противодействии российской агрессии, не ограничивается Украиной. Больше – в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Франция демонстрирует недееспособность ОДКБ

Если перспектива направления французских войск в Украину всколыхнула международное сообщество и открыла новую страницу в сфере организации работы проукраинской коалиции, то несколько на заднем плане оставляют синхронные активные действия Парижа в Армении.

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При этом, на Кавказе – в зоне традиционного российского влияния – постепенно продолжают фундаментальные сдвиги, которые могут иметь важные последствия. Франция передает вооружение для Армении для защиты ее территориальной целостности, что является беспрецедентной мерой.

Французская сторона согласовала с армянскими партнерами передачу радаров для обнаружения воздушных целей, ракет малой дальности и другого военного оборудования. Реализована передача бронемашин Bastion. Ведутся консультации по расширению номенклатуры военной помощи.

Все это происходит на фоне заявлений официального Еревана об отказе России выполнять обязательства по направлению вооружения в рамках ранее подписанных двусторонних контрактов. Однако, наибольший эффект подобное взаимодействие оказывает ввиду того, что Армения входит в ряды ОДКБ.

В ответ на то, что под аккомпанемент Москвы пророссийская "организация безопасности" откровенно "сливает" интересы Армении, проявляя несостоятельность и нежелание защитить своего партнера, Франция взяла эту миссию на себя, публично демонстрируя недееспособность ОДКБ.

Россия теряет зону влияния

Инициатива Франции – это успешная игра на поле, которое в Москве всегда считали зоной собственного контроля. Также это четкий сигнал другим странам из так называемого постсоветского пространства – Россия и в дальнейшем будет терять свое влияние, а ОДКБ уже давно формализованное образование, которое в недалекой перспективе должно быть окончательно разрушено.

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В Армении видят гаранта собственной безопасности во Франции, а традиционные надежды на защиту со стороны России уже давно остались в прошлом.

Конечно, министр иностранных дел Армении заявил о том, что членство в НАТО не стоит на повестке дня страны и учитывая объективные обстоятельства – это оправдано по состоянию на сейчас. Ведь для начала Еревану необходимо создать условия для прекращения пребывания российской военной базы в Гюмри, усилить собственную армию и расширить военный арсенал, закрепить союзнические отношения с другими странами-членами Альянса.

Иными словами – подготовиться к потенциальной российской агрессии, угроза которой постоянно нависает над Арменией. Все перечисленные меры требуют времени и поэтапности.

Промежуточным шагом на пути к сближению с евроатлантическим миром может стать фиксация соглашения по безопасности с Францией. Это станет успешной адаптацией украинского опыта закрепления союзнических отношений с надежными гарантами собственной безопасности.

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Важно, что стратегический перелом уже имел место и страны НАТО все больше интегрируются в ситуацию в Кавказском регионе, что постепенно будет приводить к еще большей изоляции российского агрессора и потере им сфер влияния.

Франция эффективно занимает лидерские позиции в этих геополитических процессах и дает мощный ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Европе и попытки закрепиться на Африканском континенте – традиционном регионе интересов Парижа.