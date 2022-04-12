Франция высылает 6 дипломатов, которых подозревает в шпионаже

Европейские страны продолжают высылать российских дипломатов. В частности, Франция отправляет домой 6 шпионов страны-террориста.

За 2 недели страны Европы покинули более 150 российских дипломатов. Всего после вторжения России в Украину выслали 239 сотрудников российских посольств.

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Франция высылает 6 подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

В Министерстве иностранных дел Франции 11 апреля сообщили, что высылают 6 россиян, которых подозревают в шпионаже "под дипломатическим прикрытием".

После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в воскресенье, 10 апреля, выявило тайную операцию, которую проводили российские спецслужбы на нашей территории,

– говорится в сообщении.

Этих дипломатов страны-террориста назвали персонами нон грата, деятельность которых противоречит национальным интересам Франции. В министерстве добавили, что из-за отсутствия российского посла "номер два в посольстве" вызвали вечером 11 апреля, чтобы сообщить об этом решении.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем твитере поздравил французских агентов безопасности, которые обнаружили сеть российских шпионов.

"Замечательная контрразведывательная операция. Поздравляем агентов DGSI, которые препятствовали сети российских подпольных агентов, работавших против наших интересов. Им придется покинуть территорию страны", – отметил министр.

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