За 2 тижні країни Європи покинули понад 150 російських дипломатів. Загалом після вторгнення Росії в Україну вислали 239 співробітників російських посольств.

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Франція висилає 6 підозрюваних шпигунстві російських дипломатів

У Міністерстві закордонних справ Франції 11 квітня повідомили, що висилають 6 росіян, яких підозрюють у шпигунстві "під дипломатичним прикриттям".

Після дуже тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки (DGSI) у неділю, 10 квітня, виявило таємну операцію, яку проводили російські спецслужби на нашій території,

– мовиться у повідомленні.

Цих дипломатів країни-терористки назвали персонами нон грата, діяльність яких суперечить національним інтересам Франції. У міністерстві додали, що через відсутність російського посла "номер два в посольстві" викликали ввечері 11 квітня, щоб повідомити про це рішення.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін у своєму твітері привітав французьких агентів безпеки, які виявили мережу російських шпигунів.

"Чудова контррозвідувальна операція. Вітаємо агентів DGSI, які перешкоджали мережі російських підпільних агентів, що працювали проти наших інтересів. Їм доведеться покинути територію країни", – зазначив міністр.

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