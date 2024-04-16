Половина молодежи Франции готова воевать за Украину: где они могут помочь

Издание Le Figaro со ссылкой на опрос заявило, что за Украину готовы воевать 51% французов в возрасте от 18 до 25 лет. Они заявили, что присоединились бы к боям на фронте. Кроме того, 31% французской молодежи поддерживает идею размещения собственных войск в Украине.

По мнению бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, которое он высказал 24 Каналу, такие опросы были проведены по инициативе французского правительства, чтобы понять отношение местных, если Эммануэль Макрон все же одобрит решение об отправке части военных в Украину.

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Французы поддерживают заявления Макрона

Когда Макрон сказал, что готов отправить французские войска в Украину, было много размышлений во французской прессе и обществе, правильно ли были переведены слова.

Однако потом администрация Макрона несколько раз выходила с объяснением, что так, вы все правильно поняли. Тогда это было более политическим вопросом, которое рассматривалось как политическое заявление,

– сказал Иван Ступак.

Он уверен, что эти цифры опроса выражают поддержку администрации Эммануэля Макрона. Его позиции будут расти и иметь еще больше поддержки и, возможно, следующим шагом будут первые партии французских военных, которые поедут в Украину.

Но здесь сразу формируется дерево сценариев: что делать дальше и как вести себя. И французское правительство должно размышлять об этом.

Гипотетически: французы отправили войско – и вдруг российская крылатая ракета прилетает и попадает в место расположения французских военных, условно, где-то в Волынской области. Погибло 100 французов. Французы должны продумать сценарий, как они будут отвечать,

– рассказал Ступак.

По его словам, они будут или глубоко обеспокоены и обеспокоены, или проглотят это и скажут "ну, это война". Еще одним вариантом может быть замена сотни этих солдат на новую сотню или две. Также, возможно, Франция в таком случае объявит войну России.

Смогут заменить украинцев на границе с Беларусью

Ступак предполагает, вряд ли французы поедут сразу воевать. Скорее всего, они поедут на северную границу с Беларусью – это почти 1000 километров границы. Из открытых источников со ссылкой на белорусского диктатора сказано, что на этой границе находятся ориентировочно 120 тысяч украинских военных, которые пытаются обезопасить себя от потенциального прорыва с территории Беларуси.

Если 120 тысяч человек на этой границе будут замещены французскими войсками, это будет большой помощью, ведь 120 тысяч военных могут поехать на фронт и серьезно изменить там ситуацию,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Сам Лукашенко признает, что с украинской стороны все забаррикадировано, перерыто и перекопано минами, различными датчиками и засадами. И он признает, что у него нечем атаковать: личный состав сухопутных сил Беларуси составляет ориентировочно 12 тысяч.

С украинских военных берут пример

Для французов, если их разместят на украинско-белорусской границе, а также на границе с непризнанной Приднестровской Республикой, это будет безумный опыт опосредованного участия в боевых действиях XXI века.

Когда иностранные солдаты-инструкторы приезжают в Украину, они тщательно записывают все, что говорят украинские военные.

Когда говорят о том, что наши военные поехали перенимать опыт, например, в Швецию или в Германию, мы больше используем общие понятия, которые есть в НАТО, – медицинская подготовка, эвакуация, используем безопасные территории локации, траншеи, где можно учиться и не быть пораженными российскими баллистическими и крылатыми ракетами. Но это мы учим, это не нас учат,

– подчеркнул Ступак.

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