Впечатлены храбростью воинов ВСУ, – французские депутаты посетили прифронтовое Широкино

Делегация французских депутатов посетила на Донбассе КПВВ "Гнутово" и прифронтовое село Широкино. Иностранные политики заявили, что впечатлены храбростью военных Вооруженных сил Украины.
Что известно о французской делегации на Донбассе
Украинские военные рассказали гостям о ситуации на передовой и разминировании территорий. Встреча началась на КПВВ "Гнутово".
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Командование ООС показало делегации статистику о нарушении режима тишины пророссийскими боевиками.
Французы ознакомились с работой и инфраструктурой КПВВ, а дальше отправились в разрушенное Широкино. Сначала иностранцам продемонстрировали архивные фото поселка и рассказали о курортном прошлом населенного пункта. После того делегация прошлась и по улицам села.
На Донбасс приехала делегация из Франции / Штаб ООС
Депутат Национального собрания Франции Пьер Персон впервые побывал на Донбассе. Он пояснил, что хотел воочию увидеть то, что здесь происходит и засвидетельствовать поддержку Европы. Ведь, когда на границах Европы народ борется за свою независимость, Франция не может остаться в стороне.
Мы впечатлены храбростью и стойкостью украинских воинов, которые находятся на передовой и защищают Украину. Мы будем убеждать, что Украина действительно формально может вступить в НАТО, что она действительно готова. И будем пытаться материальными средствами поддерживать украинскую армию, ведь она того стоит,
– рассказал Персон.
Он отметил, что обо всем услышанном и увиденном проинформирует комитет иностранных дел с целью принятия соответствующей резолюции.
Политики посетили Широкино / Штаб ООС