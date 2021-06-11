Впечатлены храбростью воинов ВСУ, – французские депутаты посетили прифронтовое Широкино

Делегация французских депутатов посетила на Донбассе КПВВ "Гнутово" и прифронтовое село Широкино. Иностранные политики заявили, что впечатлены храбростью военных Вооруженных сил Украины.

Что известно о французской делегации на Донбассе

Украинские военные рассказали гостям о ситуации на передовой и разминировании территорий. Встреча началась на КПВВ "Гнутово".

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Командование ООС показало делегации статистику о нарушении режима тишины пророссийскими боевиками.

Французы ознакомились с работой и инфраструктурой КПВВ, а дальше отправились в разрушенное Широкино. Сначала иностранцам продемонстрировали архивные фото поселка и рассказали о курортном прошлом населенного пункта. После того делегация прошлась и по улицам села.



На Донбасс приехала делегация из Франции / Штаб ООС

Депутат Национального собрания Франции Пьер Персон впервые побывал на Донбассе. Он пояснил, что хотел воочию увидеть то, что здесь происходит и засвидетельствовать поддержку Европы. Ведь, когда на границах Европы народ борется за свою независимость, Франция не может остаться в стороне.

Мы впечатлены храбростью и стойкостью украинских воинов, которые находятся на передовой и защищают Украину. Мы будем убеждать, что Украина действительно формально может вступить в НАТО, что она действительно готова. И будем пытаться материальными средствами поддерживать украинскую армию, ведь она того стоит,

– рассказал Персон.

Он отметил, что обо всем услышанном и увиденном проинформирует комитет иностранных дел с целью принятия соответствующей резолюции.



Политики посетили Широкино / Штаб ООС