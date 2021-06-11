Що відомо про французьку делегацію на Донбасі

Українські військові розповіли гостям про ситуацію на передовій та розмінування територій. Зустріч розпочалася на КПВВ "Гнутове".

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Командування ООС показало делегації статистику про порушення режиму тиші проросійськими бойовиками.

Французи ознайомилися з роботою та інфраструктурою КПВВ, а далі вирушили в зруйноване Широкине. Спочатку іноземцям продемонстрували архівні фото селища та розповіли про курортне минуле населеного пункту. Після того делегація пройшлася і вулицями села.



На Донбас приїхала делегація з Франції / штаб ООС

Депутат Національних зборів Франції П'єр Персон вперше побував на Донбасі. Він пояснив, що хотів на власні очі побачити те, що тут відбувається і засвідчити підтримку Європи. Адже, коли на кордонах Європи народ бореться за свою незалежність, Франція не може залишитися осторонь.

Ми вражені хоробрістю і стійкістю українських воїнів, які перебувають на передовій і боронять Україну. Ми переконуватимемо, що Україна дійсно формально може вступити в НАТО, що вона дійсно готова. І намагатимемося матеріальними засобами підтримувати українську армію, адже вона того варта,

– розповів Персон.

Він зазначив, що про все почуте і побачене проінформує комітет закордонних справ з метою ухвалення відповідної резолюції.



Політики відвідали Широкине / штаб ООС