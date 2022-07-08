Как французские ПТРК "Milan-2" стреляют по оккупантам: в Минобороны показали видео
Источник:Минобороны
Французские переносные противотанковые ракетные комплексы "Milan-2" успешно уничтожают российских оккупантов на фронте. Украинские бойцы наглядно продемонстрировали мастерство по их использованию.
В Минобороны обнародовали видео, как "Milan-2" используют бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.
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Что известно о "Milan-2"
Бронебойность ракеты достигает 1000 мм. В Министерстве отметили, что этого предостаточно для эффективного поражения основных агрегатов танка. Добавили, что экипаж внутри с помощью этого оружия можно превратить в "стейк прожарки medium".
- Кроме того, ракета достигает цели всего за 24 секунды.
- Во время полета ракета автоматически поднимается примерно на 0,5 метров выше линии визирования. Таким образом, она избегает возможных препятствий.
- Боеголовка разражается даже под острыми углами встречи с целью.
Собственно, из-за такой мощности ПТРК Milan-2 находится на вооружении сухопутных армий более 40 стран мира. В частности, в Австралии, Бельгии, Греции, Португалии, Сингапуре, Турции, Уругвае, Хорватии, Эстонии.
Украина получит еще больше HIMARS
США объявили о еще одном пакете вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. Туда вошли и 4 новых системы HIMARS. Они уже направляются в Украину. Кроме того, Украина получила от США 8 таких систем.
Заметим, РСЗО HIMARS способствуют контрнаступлению ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях. Украинские воины показывали видео с работой системы.
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