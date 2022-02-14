СНБО просит СБУ проверить незаконные поездки французских журналистов на оккупированный Донбасс

Совет нацбезопасности и обороны заявил, что журналисты популярного французского телеканала TF1 распространили манипулятивные материалы об Украине. На международной арене это дискредитирует наше государство.

Манипуляции зафиксировали аналитики Центра противодействия дезинформации. Относительно этого факта специалисты уже обратились в СБУ.

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О чем были сюжеты

Журналисты на временно оккупированной территории Украины пообщались с главарем боевиков Денисом Пушилиным.

Также показали террористов, которые заручились поддержкой российских военных и дерзко осмелились желать мира.

Более того, цинично говорилось, что Украина якобы пытается инициировать дальнейшее ведение военных действий на Донбассе.

Угроза российской агрессии

СНБО 14 февраля провел заседание под грифом "секретно". По его итогам секретарь Рады Алексей Данилов успокоил украинцев. Он заявил, что в ближайшие дни наступления России не будет.

Также президент Владимир Зеленский опубликовал обращение. Он заверил, что о вражеской армии у границы известно все. Подчеркнул, что ВСУ значительно сильнее и готовы давать отпор врагу.

Россия направила ответ на запрос МИД Украины относительно действия ее войск у границ нашего государства. Кремль заявил, что они якобы никакой активности не ведут и в очередной раз обвинил Украину в эскалации.

Угроза со стороны России до сих пор существует: смотрите видео

Пересечение границы не через украинский пункт въезда – выезда является нарушением закона. Французские журналисты пересекли границу через Изварино, именно со стороны России.