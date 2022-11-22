Гремучие змеи против иранских "шахидов": на что способны ЗРК Crotale, которые Франция передала Украине

Освященные высшим руководством России и закрепленные в военной доктрине массированные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, стали точкой невозврата и сняли табу для Запада по поставкам Украине современных систем ПВО.

В скором времени на боевое дежурство в Украине станут французские ЗРК Crotale. 24 канал проанализировал основные плюсы и характеристики этих ЗРК и насколько они будут полезны Украине.

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Что известно о ЗРК Crotale и насколько они эффективны

Crotale – это зенитно-ракетный комплекс французского производства. За выпуск ЗРК Crotale отвечает флагман французского оборонпрома Thales Group. Разработанный в 1970-х ЗРК прошел несколько этапов модернизации и переосмысления. Сейчас этот комплекс является вполне современным и мощным оружием.

Crotale или "Кроталь" в переводе с французского – "гремучая змея". В Европе уже сложилась определенная традиция называть свои ракетные системы именем пресмыкающихся, а потому "Кроталь" как бы является частью большой и смертоносной семьи, где также есть "Мамба", итальянская Aspide и т.д.

ЗРК предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться для прикрытия стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет и боевых порядков войск.

На что способен ЗРК Crotale – смотрите видео:

Как и положено гремучей змее, Crotale является ЗРК малой дальности. Ее базовое назначение – охотиться на самолеты и вертолеты, а также перехватывать летящие на низкой высоте ракеты, например, те же российские X-101.

Первый эшелон ПВО

В условиях войны в Украине главными целями ЗРК станут иранские дроны-камикадзе "Шахиды". Crotale должен закрыть украинское небо от БПЛА, а также высвободить более дорогие ракеты украинских ПВО для борьбы с другими целями.

Таким образом , французские ЗРК должны стать важной частью первого эшелона системы ПВО Украины. Вместе с боевыми собратами Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide и Gepard Crotale будет отвечать за безопасность на малой дальности.

Характеристики ЗРК Crotale

Дальность стрельбы: 500 – 10 000 метров (согласно другим данным – до 15 000 метров)

10 000 метров (согласно другим данным – до 15 000 метров) Высота поражения: до 6 000 метров (согласно другим данным – до 9 000 метров)

до 9 000 метров) Количество ракет на пусковой: 8

Время реакции: 5 секунд

Боевая часть: осколочная, направленного действия

Система наведения: радиокомандная с радиолокационной или оптической пеленгацией

Большое расхождение ТТХ объясняется разными типами модернизации комплексов. Какие именно получила Украина, пока неизвестно.

Сначала Crotale были морскими системами и находились на вооружении французских ВМС. Сейчас ЗРК эволюционировал для работы на суше.

Комплекс обеспечивает пуск до 8 ракет VT-1 с радиокомандной системой наведения, ракеты могут перехватывать цели со скоростью до 1800 км/ч. Количество целей, которые могут обстреливаться одновременно, составляет до 4 единиц, а скорость реакции Crotale составляет всего 5 секунд.

Сколько в Украине ЗРК Crotale

В воскресенье 20 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украине передали две батареи ЗРК Crotale. При этом точно неизвестно количество ЗРК. По утверждению французской прессы, говорится о 3 – 4 системах. То есть французские ЗРК могут одновременно оперировать 24 или 32 ракетами. Это вполне солидное количество и это только начало.

Они будут особенно полезны против беспилотников и воздушных бомбардировок, – пообещал министр обороны Франции Лекорню.

Французские СМИ утверждают, что в настоящее время у вооруженных сил страны на боевом дежурстве есть только 12 ЗРК Crotale. Таким образом, Франция отдает значительную часть своего арсенала ПВО. Также это сигнал для того, что пора разворачивать и активизировать производство.

Франция создала специальный фонд для финансирования ВСУ и оплачивает с его помощью поставки оружия. Как бы сказал герой классического фильма: "это начало великолепной дружбы".

Таким образом, Франция убивает сразу нескольких "зайцев" – усиливает украинскую армию, защищает украинцев от геноцида, ускоряет поражение России и нивелирует ее оружие. А также усиливает свою обороноспособность, финансирует свою промышленность и создает новые рабочие места. Для Украины помощь Франции очень важна и очень кстати.

Возможна ли новая волна ракетных ударов по Украине – смотрите видео: