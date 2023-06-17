Пробили дно: жесткая реакция МИД на репортаж французских журналистов с позиций оккупантов

Французский телеканал TF1 15 июня выпустил репортаж с позиций российских окупантов, в котором даже не указали, что именно они совершают агрессию против Украины. В МИДе жестко ответили.

В своем трехминутном сюжете французы показали кадры дороги к российским позициям, а также видео с блиндажей оккупантов. Кроме того, журналисты пообщались с российскими захватчиками.

К теме Не назвали агрессора в войне: телеканал TF1 снял репортаж с позиций военных России

Реакция МИД Украины на репортаж французских журналистов

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал репортаж французских журналистов с позиций российских оккупантов.

Репортаж TF1Info о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины, достиг нового дна журналистики. Они восхваляют так называемую мощь российской армии. Это позорит тех, кого они убили,

– подчеркнул Николенко.

Кроме того, он сообщил, что журналисты TF1Info посетили оккупированные территории Украины, нарушая законы нашего государства.

Стоит прочесть Назвали "вражеским" контрнаступление Украины: France 24 показал сюжет с российскими оккупантами

Французские журналисты не упомянули агрессию России в репортаже

В репортаже TF1Info оккупанты:

рассказали, как используют боеприпасы и дроны против украинских военных;

показали, как наносят удары из стрелкового оружия по линии фронта, где находятся наши защитники.

Несмотря на столь широкое освещение жизни захватчиков, в закадровой начитке французские журналисты телеканала ни разу не напомнили, что агрессором в войне против Украины является именно Россия.

Также они не упомянули существенные факты, кроме того, что армия страны-террориста ожидает контрнаступления Вооруженных Сил.

Следует отметить, что в апреле журналисты другого французского телеканала France 24 сняли сюжет с лагеря, где проходят подготовку российские войска. Репортаж сняли на временно оккупированных территориях Украины в 30 километрах от линии фронта.

В этом сюжете также не было упоминания о том, что российские военные ведут вооруженную агрессию против Украины. Вместо этого там можно найти элементы кремлевской пропаганды. После скандала представители телеканала извинились за сюжет и удалили его из сети.