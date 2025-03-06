Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь политика в Сенате Франции 4 марта. По его словам, Европа стоит на критическом перепутье своей истории.

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Чем грозит политика Трампа

По словам Малюре, быть союзником США сейчас нет смысла, ведь они "вас не защитят". Политик предполагает, что Си Цзиньпин, наблюдая за Трамповым "унижением перед Путиным", ускоряет подготовку к вторжению на Тайвань.

Вашингтон превратился во двор Нерона: император-поджигатель, послушные придворные и шут, одурманенный кетамином, отвечающий за чистки в госаппарате. Это трагедия для свободного мира, но прежде всего – для самих США,

– сказал Малюре.

В "списке Кремля" уже есть страны Балтии, Грузия и Молдова, а цель Путина – возвращение к сферам влияния, где большие государства решают судьбу малых стран.

Как противодействовать разделению Европы

Возможное поражение Украины французский сенатор считает поражением всей Европы, поэтому предлагает реагировать на "измену" США и дать отпор. Малюре очертил 3 первоочередные задачи:

ускорение военной помощи Украине, в частности поставок оружия;

возвращение похищенных детей, освобождение пленных и абсолютные гарантии безопасности;

создание европейской обороны, заброшенной после 1945 года и подорванной после распада СССР.

К слову, Эммануэль Макрон обсудит с европейскими лидерами возможность применения ядерного щита. Это может стать сигналом для США относительно недооценки российской угрозы.