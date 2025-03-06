Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на промову політика в Сенаті Франції 4 березня. За його словами, Європа стоїть на критичному роздоріжжі своєї історії.

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Чим загрожує політика Трампа

За словами Малюре, бути союзником США зараз немає сенсу, адже вони "вас не захистять". Політик припускає, що Сі Цзіньпін, спостерігаючи за Трамповим "приниженням перед Путіним", прискорює підготовку до вторгнення на Тайвань.

Вашингтон перетворився на двір Нерона: імператор-палій, слухняні придворні й блазень, одурманений кетаміном, який відповідає за чистки в держапараті. Це трагедія для вільного світу, але насамперед – для самих США,

– сказав Малюре.

У "списку Кремля" вже є країни Балтії, Грузія й Молдова, а мета Путіна – повернення до сфер впливу, де великі держави вирішують долю малих країн.

Як протидіяти поділу Європи

Можливу поразку України французький сенатор вважає поразкою всієї Європи, тож пропонує реагувати на "зраду" США й дати відсіч. Малюре окреслив 3 першочергові завдання:

прискорення постачання зброї Україні;

повернення викрадених дітей, звільнення полонених та абсолютні гарантії безпеки;

створення європейської оборони, занедбаної після 1945 року й підірваної після розпаду СРСР.

До слова, Еммануель Макрон обговоритиь з європейськими лідерами можливість застосування ядерного щита для захисту континенту. Це може стати сигналом для США щодо недооцінки російської загрози