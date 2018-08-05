Французский писатель написал письмо Сенцову: детали

В мире продолжают поддерживать незаконно заключенного режиссера. "Вы боретесь за право мира жить без агрессии", – письмо с такими словами написал Сенцову французский писатель Джонатан Литтель.

Обращение опубликовало The Guardian.

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Это уже не первое письмо Литтеля, адресованное Сенцову. Впервые он написал 10 июля. Тогда прошло 50 дней с начала голодовки украинского пленника Кремля.

В тексте нового обращения Литтель подчеркивает пользу борьбы Сенцова для всего мира и желает ему скорейшего освобождения. Другие слова поддержки украинскому пленнику передала маленькая девочка из США.

Американка украинского происхождения обратилась к дочери президента США Дональда Трампа Иванке Трамп с просьбой помочь освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Девочка живет в Нью-Йорке и является дочерью волонтера организации "Разом".

Напомним, 1 августа украинская омбудмен Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейде Рааду аль Хусейну с просьбой посодействовать визитам международных организаций к украинским политзаключенным в России и на оккупированных территориях.