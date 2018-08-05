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Французький письменник написав листа Сенцову: деталі

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Французький письменник написав листа до Олега Сенцова
Французький письменник написав листа до Олега Сенцова / detector.media

У світі продовжують підтримувати незаконно ув'язненого режисера. "Ви боротеся за право світу жити без агресії", – листа з такими словами написав Сенцову французький письменник Джонатан Літтель.

Звернення опублікувало The Guardian.

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Це вже не перший лист Літтеля, адресований Сенцову. Вперше він написав 10 липня. Тоді минуло 50 днів від початку голодування українського бранця Кремля.

В тексті нового звернення Літтель наголошує на користі боротьби Сенцова для усього світу і побажав йому якнайшвидшого звільнення. Інші слова підтримки українському бранцю передала маленька дівчинка зі США.

Американка українського походження звернулася до дочки президента США Дональда Трампа Іванки Трамп із проханням допомогти звільнити засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Дівчинка живе в Нью-Йорку і є дочкою волонтера організації "РАзом". 

Нагадаємо, 1 серпня українська омбудвумен Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна з проханням посприяти візитам міжнародних організацій до українських політв’язнів у Росії та на окупованих територіях.

Теги: Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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