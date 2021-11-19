На сайте телеканала сериал назвали "комическим и отлично написанным". На данный момент телеканал анонсировал показ первого сезона "Слуги народа".

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В описании сериала на сайте Arte говорится: "Очарованные ценностями главного героя – наивностью, честностью и отвагой – украинцы поддержали Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году, отдав за него 73,2% голосов".

Arte объяснил своим зрителям, что "именно главный актер сериала стал новым президентом Украины". Соответствующую ситуацию назвали "одним шагом между реальностью и выдумкой".

Обратите внимание! Сериал "Слуга народа" создала компания "Квартал 95". Премьера в Украине состоялась в 2015 году на телеканале "1+1". Телесериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.

Показ сериала "Слуга народа" в мире: коротко