На сайті телеканалу серіал назвали "комічним та чудово написаним". Наразі телеканал анонсував показ першого сезону "Слуги народу".

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В описі серіалу на сайті Arte мовиться: "Зачаровані цінностями головного героя – наївністю, чесністю та відвагою – українці підтримали Володимира Зеленського на виборах президента в 2019 році, віддавши за нього 73,2% голосів".

Arte поясниі своїм глядачам, що "саме головний актор серіалу став новим Президентом України". Відповідну ситуацію назвали "одним кроком між реальністю та вигадкою".

Зверніть увагу! Серіал "Слуга народу" створила компанія "Квартал 95". Прем'єра в Україні відбулася відбулася 2015 року на телеканалі "1+1". Телесеріал продемонстрував надвисокі рейтинги і став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.

Показ серіалу "Слуга народу" у світі: коротко