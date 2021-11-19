На сайті телеканалу серіал назвали "комічним та чудово написаним". Наразі телеканал анонсував показ першого сезону "Слуги народу".
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В описі серіалу на сайті Arte мовиться: "Зачаровані цінностями головного героя – наївністю, чесністю та відвагою – українці підтримали Володимира Зеленського на виборах президента в 2019 році, віддавши за нього 73,2% голосів".
Arte поясниі своїм глядачам, що "саме головний актор серіалу став новим Президентом України". Відповідну ситуацію назвали "одним кроком між реальністю та вигадкою".
Показ серіалу "Слуга народу" у світі: коротко
- 11 листопада 2019 року основний державний білоруський телеканал "Білорусь 1" розпочав показ українського серіалу з Володимиром Зеленським "Слуга народу".
- Також права на показ серіалу отримала найбільша світова інтернет і ТБ платформа Netflix.
- 11 грудня вперше відбувся показ серіалу "Слуга народу" й на російському телебаченні – на розважальному телеканалі ТНТ. Права на телетрансляцію серіалу ТНТ передала шведська компанія Eccho Rights.
- Водночас стрічку придбали мовники Казахстану, Молдови та Естонії.