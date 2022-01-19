Хотя люди пытались объяснить мужчине, что это опасно для его жизни и здоровья, выходить из воды он отказался. Поэтому очевидцам пришлось обратиться в Нацгвардию.

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Правоохранители силой достали мужчину из проруби. Впоследствии его передали на осмотр медикам. По словам очевидцев, "морж" не соглашался одеться, а его нижняя часть тела посинела от холода.

В пресс-службе Нацгвардии объяснили, что после того, как мужчину вытащили из воды, гвардейцы поняли, что он нетрезв. Кроме того, мужчина высказывал претензии к спасителям.

Местный житель шел совершить ритуал погружения и провалился под лед. О камни, что на дне реке, мужчина избил руки, ноги, спину и даже голову,

– сообщили в пресс-службе.

Один из очевидцев зафиксировал на видео инцидент, который случился 19 января возле пешеходного моста на Пасечную, что в Ивано-Франковске. Ролик он опубликовал в сети.

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