Хоч люди намагались пояснити чоловіку, що це небезпечно для його життя та здоров'я, виходити з води він відмовився. Тож очевидцям довелось звернутись до Нацгвардії.

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Правоохоронці силою дістали чоловіка з ополонки. Згодом його передали на огляд медикам. За словами очевидців, "морж" не погоджувався одягнутись, а його нижня частина тіла посиніла від холоду.

У пресслужбі Нацгвардії пояснили, що після того, як чоловіка витягнули з води, гвардійці зрозуміли, що він нетверезий. Крім того, чоловік висловлював претензії до рятівників.

Місцевий мешканець ішов здійснити ритуал занурення та провалився під лід. Об каміння, що на дні річці, чоловік побив руки, ноги, спину та навіть голову,

– повідомили у пресслужбі.

Один з очевидців зафіксував на відео інцидент, який трапився 19 січня біля пішохідного моста на Пасічну, що в Івано-Франківську. Ролик він опублікував у мережі.

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