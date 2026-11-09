Германия определилась, кто будет представлять ее на переговорах в Абу-Даби

Германию на переговорах 10 – 11 ноября в Абу-Даби по вопросу прекращения войны в Украине будет представлять советник канцлера по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер. Его участие будет проходить в тесной координации с США, странами Е3, ЕС и НАТО.

Как сообщили корреспонденту "Укринформа" в пресс-службе федерального правительства ФРГ, консультации в Объединенных Арабских Эмиратах будут проходить в постоянном контакте с союзниками. Пресс-секретарь правительства подчеркнул, что Берлин будет согласовывать каждый дипломатический шаг с Вашингтоном, странами группы E3, а также руководством Евросоюза и Североатлантического альянса.

Что известно об участии Европы в переговорах

По информации издания Politico, среди государств Европейского Союза пока нет единой позиции относительно формата участия континента в консультациях. К процессу при посредничестве США планируется привлечь советников по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии, однако такой подход вызвал беспокойство ряда других европейских столиц.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считают ограниченный формат представительства недостаточным. Страны Восточной и Северной Европы обеспокоены возможным обсуждением новой европейской архитектуры безопасности без их непосредственного участия.

Меньше всего мы хотим, чтобы Западная Европа договаривалась с Россией, обходя восточноевропейцев,

– заявил Сикорский журналистам в Варшаве.

Позицию относительно обязательного расширения круга переговоров поддерживает и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Дипломаты настаивают, что любые решения о безопасности континента не могут рассматриваться без учета мнения всех членов сообщества.

Не может быть никаких обсуждений по поводу Европы без самой Европы. И не может быть никаких дискуссий об архитектуре европейской безопасности – или вообще о безопасности – без нашего участия,

– заявил представитель дипкорпуса ЕС.

Роль советников и дальнейшие планы

Немецкий чиновник пояснил, что переговоры в Абу-Даби рассматриваются как стартовая встреча для подготовки следующих дипломатических раундов. В четверг представители E3 проинформируют более широкий круг партнеров во время встречи Европейского политического сообщества в Дублине.

В то же время представитель ЕС отметил, что советники по национальной безопасности будут находиться рядом с залом переговоров и не будут принимать непосредственного участия в трехстороннем диалоге между Украиной, США и Россией.

Напомним, что именно США согласовали формат вовлечения тройки европейских стран в переговорный процесс. Американская сторона считает Германию, Францию и Великобританию наиболее вероятными представителями интересов Европы на переговорах.