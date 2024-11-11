"Я выдвину Путину ультиматум": кандидат в канцлеры Германии сделал заявление о войне в Украине

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Более того, в случае своего избрания Мерц собирается выдвинуть российскому диктатору ультиматум об окончании войны в Украине.

Лидер немецкой оппозиции также рассказал, какую позицию будет занимать в вопросе помощи Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Stern.

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Мерц сделал новое заявление относительно Украины

В интервью Мерц, отвечая на вопрос, готов ли он передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, если станет новым канцлером, ответил, что только в Германии все дебаты сосредоточены вокруг поставки одной системы вооружений.

"Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться от этой агрессивной войны - ниже порога вступления в саму войну", – заявил Мерц.

Лидер немецкой оппозиции также заявил, что его страна делает недостаточно для помощи Украине. По мнению Мерца, ситуация на фронте сейчас очень нестабильна, поэтому в следующем году может возникнуть вопрос, действительно ли в мире готовы отказаться от Украины.

Более того, Мерц готов поставить Путину ультиматум, если он станет новым канцлером Германии.

Если я стану канцлером Германии, то выдвину Путину ультиматум по Украине: или завершение войны за 24 часа, или я поставлю Украине дальнобойные ракеты Taurus и дам разрешение бить ими по территории России,

– заявил Мерц.

Политик также добавил, что готов провести телефонный разговор с Путиным, если для этого будут условия. В то же время Мерц отметил, что не стоит ждать иллюзий относительно российского диктатора, ведь в июле Путин встречался с Орбаном, который приехал с "мирной миссией", а уже через три дня российская армия ударила по "Охматдету" в Киеве.