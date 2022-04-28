Фронт международных санкций значительно ограничит захватнические стремления России, – Ермак

Андрей Ермак заявил, что нужно продолжать оказывать санкционное давление на Россию. По его словам, этот второй фронт позволит ограничить захватнические стремления Путина.

Об этом глава Офиса Президента 28 апреля сообщил во время презентации для послов иностранных государств Плана действий группы Ермака – Макфола об усилении ограничений против страны-агрессора.

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Мы не настолько наивны, чтобы ожидать, что экономическое давление на страну-агрессора приведет к быстрому завершению боевых действий. Однако этот второй фронт – фронт международных санкций – значительно ограничит захватнические стремления России,

– сказал Андрей Ермак.

Чиновник также добавил, что обычно лучшим пацификатором России становились экономические затруднения.

Санкции против России: коротко

Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России. Ограничения, скорее всего, будут содержать запрет на импорт российской нефти и отключение ряда банков от SWIFT.

В Европейском парламенте уверены, что новые ограничения существенно ударят по Кремлю.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в среду, 27 апреля, провел онлайн-встречу с послами иностранных государств. Там он представил план ужесточения санкций против России.

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