Начали большую переброску резервов: эксперты предупредили, к чему готовятся россияне на фронте

Россия уменьшила количество наступательных операций на Славянско-Краматорском направлении, надеясь, что Украину геополитически дожмут и заставят выйти из Донбасса. В то же время враг перебрасывает резервы на Гуляйпольское направление.

К чему россияне готовятся на Гуляйпольском направлении и зачем рвутся к Райгородку в Донецкой области – специально для 24 Канала разобрали эксперты. Детали – читайте в материале.

Кстати Россияне продвигаются возле Волчанска и закрепились возле еще одного города Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю

На каком направлении россияне готовят прорыв?

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что россияне перемещают большое количество техники и живой силы через Мариуполь на Гуляйпольское направление. Сейчас погодные условия не позволяют врагу активно продвигаться на фронте, поэтому оккупанты занимаются обустройством резервов. Как только погодные условия позволят – враг усилит давление, потому что считает этот участок фронта слабым.

"Есть большая переброска техники: автотехники, бронетехники. Также для обустройства позиций сюда везут большое количество генераторов. Это указывает на то, что сегодня враг ставит в приоритет эту точку и будет пытаться давить на Гуляйпольском отрезке. Насколько это будет успешно – другой вопрос", – отметил Андрющенко.

Впрочем, не всю живую силу Россия бросит на Гуляйпольское направление. Часть россиян останется вблизи, выжидая, удастся ли им продавить там Силы обороны Украины. Если россиянам не удастся быстро продвинуться, как они надеются, то, по мнению Андрющенко, часть резервов перебросят на другие направления.

Андрющенко о переброске техники на Гуляйпольское направление: смотрите видео

На какой город Россия нацелилась на Донбассе?

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что в Донецкой области россияне пытаются зайти в Райгородок, расположенный неподалеку Славянска, и с которого начинается водопровод Северский Донец – Донбасс. Основная задача врага – восстановить этот водопровод, ведь в Донецке нет воды, а с лета 2025 года все водохранилища опустели.

В Донецке люди неделями сидят без воды. Оккупанты пытаются завозить воду в бочках, пытаясь при этом нажиться на людях, однако из-за морозов вода замерзает и разрывает бочки и трубы, которые заводят в дома. Кроме того, россияне запустили в водопровод шахтную воду, содержащую кислоту, которая разъедает железо.

"На Донбассе почти ничего не осталось, поэтому россияне будут выходить на Райгородок, поэтому попытаются двигаться на севере – со стороны Лимана, на востоке – со стороны Северска, на юге – со стороны Часового Яра, чтобы взять под полный контроль этот водопровод со стороны Райгородка", – предположил полковник запаса ВСУ.

Где расположен Райгородок: смотрите на карте

В то же время россияне уменьшили количество наступательных операций на Славянско-Краматорском направлении. Враг надеется, что под геополитическим давлением США, Силы обороны выйдут из Донбасса в рамках так называемых мирных переговоров.

Свитан о цели врага на Донбассе: смотрите видео

Оккупанты затаились на Лиманском направлении

Заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона 66 ОМБр имени Мстислава Храброго Роман "Стелс" сообщил, что темпы продвижения россиян на Лиманском направлении снизились и ситуация для Сил обороны улучшилась. Военным удалось создать килл-зону, благодаря чему враг не может дойти до пехотных позиций наших защитников.

Кроме этого, также присутствует сезонность наступательных действий, ведь россиянам надо пополнять пехоту, что не всегда у них получается. Или же они выбирают приоритетом другое направление.

"Определенные паузы есть, но в целом, по собственному опыту говорю, они длятся не долго – до 3 месяцев может быть такая пауза, не дольше", – рассказал военный.

Боец 66 ОМБр о Лиманском направлении: смотрите видео

Что происходит на других направлениях?