Стабилизация линии фронта: военный эксперт ответил, хорошо ли это для Украины

Военные эксперты говорят о стабилизации линии фронта. Одни считают, что это хорошо, а другие – что это приведет к тлеющему конфликту.

Для контрнаступления важно бить врага, когда он еще не построил сильную оборону. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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"Военное мастерство состоит в том, чтобы четко определить тот момент, когда противник пытался наступать, сил не хватило, начал переходить к обороне, но еще не построил ее крепкую. И в то же время при наличии соответствующих резервов нанести удары по слабым местам. Потом продвигаться вперед, организуя контрнаступательные действия. Поэтому это военное искусство", – сказал военный эксперт.

Что ждет Украину осенью

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко считает, что ситуация на поле боя осенью будет в пользу Украины. оккупанты не будут открывать новый фронт. Они постараются удержать свои позиции.

По словам Мусиенко, напряженной ситуация будет на Юге и на Харьковщине. Что касается Донбасса, то здесь россияне будут наступать в сторону Бахмута и Авдеевки. Неизвестно, сколько у них хватит ресурсов. "В целом они будут переходить к глухой обороне", – подчеркнул эксперт.

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