Для контрнаступу важливо бити ворога, коли він ще не побудував сильної оборони. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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"Військова майстерність полягає в тому, щоб чітко визначити той момент, коли противник намагався наступати, сил не вистачило, почав переходити до оборони, але ще не побудував її міцну. І в той час за наявності відповідних резервів завдати удари по слабких місцях. Згодом просуватися вперед, організовуючи контрнаступальні дії. Тому це воєнне мистецтво", – сказав військовий експерт.

Що чекає на Україну восени

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко вважає, що ситуація на полі бою восени буде на користь України. Окупанти не відкриватимуть новий фронт. Вони намагатимуться втримати свої позиції.

За словами Мусієнка, напруженою ситуація буде на Півдні й на Харківщині. Щодо Донбасу, то тут росіяни наступатимуть у бік Бахмуту та Авдіївки. Невідомо, скільки у них вистачить ресурсів. "Загалом вони переходитимуть до глухої оборони", – наголосив експерт.

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