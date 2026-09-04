Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, украинские войска продвинулись на двух направлениях.

Где силы обороны добились успеха?

Купянское направление

По данным геолокационных снимков, обнародованных 2 сентября, украинские военные зачистили лесной участок до западной окраины Дворичной и на северо-восток от Западного. Оба населенных пункта расположены на север от Купянска.

3 сентября 2-й корпус "Хартия" сообщил, что украинские военные дополнительно зачистили 4 квадратных километра между Дворечной и Западным.

Всего с 30 августа ВСУ уволили на этом участке 13,5 квадратных километра.

Украинские дроны, вероятно, затрудняют передвижение и логистику российских войск на Купянском направлении. Источник, сообщающий о российской группировке войск "Запад", 3 сентября заявил, что усиление украинских ударов по газопроводу на север от Купянска ограничивает возможности российских войск по перемещению и обеспечению через реку Оскил.

Новопавловское и Александровское направления

Силы обороны недавно продвинулись на Новопавловском и Александровском направлениях, тогда как российские силы достигли там лишь ограниченных тактических успехов.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 3 сентября сообщил, что российские войска действуют на юго-восток от Филии и Новопавловки, что свидетельствует о том, что у них нет позиций на юг от Новопавловки.

По его данным, украинские военные вышли на линию Запорожье – Мирное и освободили Запорожье – небольшой населенный пункт, который не следует путать с городом Запорожье.

ВСУ продвинулись на Новопавловском направлении / Карта ISW

Машовец также сообщил, что украинские силы достигли северо-западной окраины Шевченко и продвинулись на расстояние до 800 метров от северо-восточной окраины Павловки. Оба населенных пункта расположены на юго-восток от Александровки.

В то же время, по его словам, российские войска захватили Новониколаевку и пытаются проникнуть на северо-запад от нее, а также на север от Новогригорьевки, расположенной на юго-восток от Александровки.

Силы обороны добились успеха на Александровском направлении / Карта ISW

Какова ситуация на других направлениях фронта?

Сумское направление

В Украине опровергли недавние заявления Минобороны России и Владимира Путина о том, что оккупанты приближаются к городу Сумы.

3 сентября украинская группировка войск "Курск" обнародовала видео, на котором украинские военные действуют в населенных пунктах, что россияне называли захваченными еще с января 2026 года.

29 июня Путин заявлял, что российские силы продвинулись на расстояние до 10,5 километра от Сум, а 1 сентября сказал, что российские военные действуют уже в 12 километрах от города.

Таким образом, его более позднее заявление фактически противоречит предыдущим преувеличенным утверждениям.

Кремль, вероятно, пытается создать информационный фон для возможного оправдания будущих наступательных действий против Черниговской области с севера.

Север Харьковской области

Российские войска 2 и 3 сентября продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако продвинуться не смогли.

Украинские официальные лица и источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", опровергли заявление Путина от 1 сентября о якобы захвате Казачьей Лопани на севере от Харькова.

По оценке ISW, на момент подготовки отчета российские войска находились лишь на 13,39% территории Казачьей Лопани.

Российские войска недавно предприняли попытку проникновения на юго-запад от Большого Бурлука. На геолокированных кадрах, обнародованных 3 сентября, видно удар украинских военных по российским военнослужащим в западной части Одрадного, что расположенно на юго-запад от Великого Бурлука.

Что происходит на севере Харьковской области / Карта ISW

Славянское направление

Российские войска 2 и 3 сентября продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако подтвержденных прорывов не было.

Источник, сообщающий о российской группировке "Запад", 3 сентября заявил, что украинские военные контратакуют вблизи Лимана и Дробишевого – оба населенных пункта расположены на северо-восток от Славянска.

Константиновское направление

3 сентября минобороны России заявило о якобы захвате Ижевки на север от Константиновки. На геолоцированных кадрах, обнародованных в тот же день, видно, как российские военные устанавливают флаги в разных частях Ижевки. В то же время ISW имеет основания полагать, что это видео могло быть изменено или отредактировано с помощью искусственного интеллекта.

Украинский оператор дронов, работающий в районе Константиновки и Дружковки, 2 сентября отметил, что украинским и российским военным сложно определить, кто контролирует отдельные позиции. Это связано с "асимметричным" характером боевых действий, в частности с большой зоной поражения в этом районе и частыми попытками проникновения военных.

По словам оператора, российские войска начали применять нетипичные способы штурма, в частности с использованием наземных беспилотников.

Какова ситуация на Константиновском направлении / Карта ISW

Гуляйпольское направление

По данным геолокализованных кадров, обнародованных 2 сентября, украинские силы нанесли удар по оккупантам в восточной части Воздвижевки, куда те ранее проникли. Воздвижевка расположена на северо-запад от Гуляйполя.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы контратаковали вблизи Любитского и Рождественки, которые расположены на северо-запад от Гуляйполя.